Дезінфекцію 13-мільйонного Сіаню почали в Китаї після спалаху COVID-19, фото - Інтерфакс

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У китайському місті Сіань, в якому проживає близько 13 млн людей, почали проводити дезінфекцію у зв’язку зі спалахом захворювань на штам коронавірусу COVID-19 «Дельта».

Bloomberg повідомило, що місцева влада почала розпорошувати дезінфікуючих засобів по всьому місту, просить мешканців тримати вікна закритими, а також дотримуватися запобіжних заходів на вулицях. Крім того, людям поки що заборонили використовувати особистий транспорт.

Жителі китайського 13-мільйонного Сіаня минулого тижня пішли на карантин через 52 нові випадки COVID в місті.

Рішення продезінфікувати місто було прийнято після виявлення 150 хворих, які заразилися два дні поспіль — у неділю і понеділок. Загалом менш ніж за три тижні у місті зафіксували понад 600 нових випадків зараження вірусом, здебільшого штамом «Дельта». Тому в Сіані оголосили локдаун.

Китай є єдиною країною у світі, яка прагне повністю позбутися вірусу за допомогою закритих кордонів та суворих заходів. 27 грудня в країні оголосили про 162 нових випадки зараження, причому 150 з них було виявлено якраз у Сіані.

Китайська влада стурбована поширенням інфекції всередині країни у зв’язку з наближенням зимових Олімпійських ігор у Пекіні, які відбудуться з 4 по 20 лютого 2022 року.

Загалом у Китаї за час пандемії виявлено близько 101 тис. випадків зараження коронавірусом та понад 4 тис. смертей від наслідків захворювання.

Джерело: Інтерфакс