Дезинфекцию 13-миллионного Сианя начали в Китае после вспышки COVID-19, фото - Интерфакс

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В китайском городе Сиань, в котором проживает около 13 млн человек, начали проводить дезинфекцию в связи со вспышкой заболеваний штаммом коронавируса COVID-19 «Дельта».

Bloomberg сообщила, что местные власти начали распылять дезинфицирующие средства по всему городу, просят жителей держать окна закрытыми, а также соблюдать меры предосторожности на улицах. Кроме того, людям пока запретили использовать личный транспорт.

Жители китайского 13-миллионного Сианя на прошлой неделе ушли на карантин из-за 52 новых случаев COVID в городе.

Решение продезинфицировать город было принято после обнаружения 150 больных, заразившихся в воскресенье и понедельник. Всего менее чем через три недели в городе зафиксировали более 600 новых случаев заражения вирусом, в основном штаммом «Дельта». Потому в Сиане объявили локдаун.

Китай является единственной страной в мире, которая стремится полностью избавиться от вируса с помощью закрытых границ и строгих мер. 27 декабря в стране объявили о 162 новых случаях заражения, причем 150 из них были обнаружены как раз в Сиане.

Китайские власти озабочены распространением инфекции внутри страны в связи с приближением зимних Олимпийских игр в Пекине, которые состоятся с 4 по 20 февраля 2022 года.

В Китае за время пандемии выявлено около 101 тыс. случаев заражения коронавирусом и более 4 тыс. смертей от последствий заболевания.

Источник: Интерфакс