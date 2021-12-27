Предателям здесь не место — в «Слуге народа» готовят списки на вылет из местных советов

https://racurs.ua/n164967-predatelyam-zdes-ne-mesto-v-sluge-naroda-gotovyat-spiski-na-vylet-iz-mestnyh-sovetov.html

Ракурс

Партия «Слуга народа» очищает свои ряды от предателей и тех, кто не соблюдает дисциплину.

Глава политической партии «Слуга народа», заместитель председателя фракции СН в Раде Елена Шуляк не исключила, что в начале 2022 года некоторых местных депутатов лишат мандата.

Шуляк в интервью агентству «Интерфакс-Украина» сказала, что речь идет об отзыве по процедуре императивного мандата. Областные организации СН уже готовят соответствующие списки.

Решение будет рассматривать совет общин «Слуги народа». Списки регионы подадут в Киев до конца 2021 года.

Шуляк положительно оценила существование такого механизма в отношении местных депутатов, но в то же время сожалеет, что он не распространяется на народных депутатов в Раде.

Глава СН не уточнила, скольких партийцев выгонят из местных советов.

Это серьезная санкция, поэтому в каждом конкретном случае будем тщательно изучать, прежде чем принять окончательное решение, — рассказала глава СН.

Применить процедуру императивного мандата и к народным депутатам Шуляк предлагала бы в отношении депутатов, которые переходят от «Слуги народа» в межфракционное объединение Дмитрия Разумкова «Разумная политика».

Сами они не хотят выходить из фракции «Слуга народа». Списочники, например, хорошо понимают, что тогда потеряют мандат, но и честно себе не могут признаться, что их избрали, потому что голосовали за политсилу Владимира Зеленского, а не за условного Романа Соху, — сказала Шуляк.

Источник: «Интерфакс-Украина»