Зрадникам тут не місце - в “Слузі народу” готують списки на виліт з місцевих рад, фото - pixabay

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Партія «Слуга народу» очищає свої лави від зрадників і тих, хто не дотримується дисципліни.

Голова політичної партії «Слуга народу», заступниця голови фракції СН у Раді Олена Шуляк не виключила, що на початку 2022 року деяких місцевих депутатів позбавлять мандату.

Шуляк в інтерв’ю агентству «Інтерфакс-Україна» сказала, що йдеться про відкликання за процедурою імперативного мандату. Обласні організації СН вже готують відповідні списки.

Рішення розглядатиме рада громад «Слуги народу». Списки регіони подадуть в Київ до кінця 2021 року.

Шуляк позитивно оцінила існування такого механізму щодо місцевих депутатів, але водночас шкодує, що він не поширюється на народних депутатів у Раді.

Голова СН не уточнила, скількох партійців виженуть з міцевих рад.

Це серйозна санкція, тому в кожному конкретному випадку будемо ретельно вивчати перш ніж прийняти остаточне рішення, — розповіла голова СН.

Застосувати процедуру імперативного мандату і до народних депутатів Шуляк пропонувала б стосовно депутатів, які переходять від «Слуги народу» до міжфракційного об'єднання Дмитра Разумкова «Розумна політика».

Самі вони не хочуть виходити з фракції «Слуга народу». Списочники, наприклад, добре розуміють, що тоді втратять мандат, але й чесно собі не можуть зізнатися, що їх обрали, бо голосували за політсилу Володимира Зеленського, а не за умовного Романа Соху, — сказала Шуляк.

Джерело: «Інтерфакс-Україна»