Зрадникам тут не місце — в «Слузі народу» готують списки на виліт з місцевих радhttps://racurs.ua/ua/n164967-zradnykam-tut-ne-misce-v-sluzi-narodu-gotuut-spysky-na-vylit-z-miscevyh-rad.htmlРакурс
Партія «Слуга народу» очищає свої лави від зрадників і тих, хто не дотримується дисципліни.
Голова політичної партії «Слуга народу», заступниця голови фракції СН у Раді Олена Шуляк не виключила, що на початку 2022 року деяких місцевих депутатів позбавлять мандату.
Шуляк в інтерв’ю агентству «Інтерфакс-Україна» сказала, що йдеться про відкликання за процедурою імперативного мандату. Обласні організації СН вже готують відповідні списки.
Рішення розглядатиме рада громад «Слуги народу». Списки регіони подадуть в Київ до кінця 2021 року.
Шуляк позитивно оцінила існування такого механізму щодо місцевих депутатів, але водночас шкодує, що він не поширюється на народних депутатів у Раді.
Голова СН не уточнила, скількох партійців виженуть з міцевих рад.
Це серйозна санкція, тому в кожному конкретному випадку будемо ретельно вивчати перш ніж прийняти остаточне рішення, — розповіла голова СН.
Застосувати процедуру імперативного мандату і до народних депутатів Шуляк пропонувала б стосовно депутатів, які переходять від «Слуги народу» до міжфракційного об'єднання Дмитра Разумкова «Розумна політика».
Самі вони не хочуть виходити з фракції «Слуга народу». Списочники, наприклад, добре розуміють, що тоді втратять мандат, але й чесно собі не можуть зізнатися, що їх обрали, бо голосували за політсилу Володимира Зеленського, а не за умовного Романа Соху, — сказала Шуляк.
Джерело: «Інтерфакс-Україна»