1,5 тыс. долл. выплатят в Китае гражданам с положительным ковид-тестомhttps://racurs.ua/n164039-1-5-tys-doll-vyplatyat-v-kitae-grajdanam-s-polojitelnym-kovid-testom.htmlРакурс
Власти китайского города Харбин выплатят по 1 тыс. 570 долл. жителям с положительным тестом.
Так чиновники хотят стимулировать граждан ходить в медучреждение после появления первых симптомов заболевания.
В Харбине выявляют очень мало новых случаев коронавируса — менее 10 положительных тестов ежедневно с 29 ноября по 5 декабря, но чиновники хотят вознаграждать тех, кто сам сообщит о возможном заболевании.
Власти в официальном релизе сообщили, что выплаты по 10 тыс. юаней не получат жители с Covid-19, которых обнаружили благодаря системе отслеживания контактов больных коронавирусом. Например, 5 декабря власти выявили только семь таких случаев.
Медики советуют идти в больницу, если у граждан появились такие симптомы, как лихорадка, кашель, боль в горле, усталость, диарея или потеря вкуса. «Наденьте маску и направляйтесь в ближайшее медучреждение, и сообщите нам, куда вы ездили и с кем контактировали, — сообщили чиновники.
После вспышки коронавируса в Китае в декабре 2019 года распространение Covid-19 в стране снизилось до минимальных показателей. Например, 5 декабря 2021 года власти Китая отчитались только о 70 новых случаев заболевания на всю страну.