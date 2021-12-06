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Ракурс
1,5 тыс. долларов выплатят в Китае гражданам с положительным ковид-тестом

1,5 тыс. долл. выплатят в Китае гражданам с положительным ковид-тестом

6 дек 2021, 10:43
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Власти китайского города Харбин выплатят по 1 тыс. 570 долл. жителям с положительным тестом.

Так чиновники хотят стимулировать граждан ходить в медучреждение после появления первых симптомов заболевания.

В Харбине выявляют очень мало новых случаев коронавируса — менее 10 положительных тестов ежедневно с 29 ноября по 5 декабря, но чиновники хотят вознаграждать тех, кто сам сообщит о возможном заболевании.

Власти в официальном релизе сообщили, что выплаты по 10 тыс. юаней не получат жители с Covid-19, которых обнаружили благодаря системе отслеживания контактов больных коронавирусом. Например, 5 декабря власти выявили только семь таких случаев.

Медики советуют идти в больницу, если у граждан появились такие симптомы, как лихорадка, кашель, боль в горле, усталость, диарея или потеря вкуса. «Наденьте маску и направляйтесь в ближайшее медучреждение, и сообщите нам, куда вы ездили и с кем контактировали, — сообщили чиновники.


После вспышки коронавируса в Китае в декабре 2019 года распространение Covid-19 в стране снизилось до минимальных показателей. Например, 5 декабря 2021 года власти Китая отчитались только о 70 новых случаев заболевания на всю страну.

Источник: Ракурс


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