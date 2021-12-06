Власти китайского города Харбин выплатят по 1 тыс. 570 долл. жителям с положительным тестом.

Так чиновники хотят стимулировать граждан ходить в медучреждение после появления первых симптомов заболевания.

В Харбине выявляют очень мало новых случаев коронавируса — менее 10 положительных тестов ежедневно с 29 ноября по 5 декабря, но чиновники хотят вознаграждать тех, кто сам сообщит о возможном заболевании.

Власти в официальном релизе сообщили, что выплаты по 10 тыс. юаней не получат жители с Covid-19, которых обнаружили благодаря системе отслеживания контактов больных коронавирусом. Например, 5 декабря власти выявили только семь таких случаев.