1,5 тис. дол. виплатять у Китаї громадянам із позитивним ковід-тестом

https://racurs.ua/ua/n164039-1-5-tys-dol-vyplatyat-u-kytayi-gromadyanam-iz-pozytyvnym-kovid-testom.html

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Влада китайського міста Харбін виплатить по 1 тис. 570 дол. жителям з позитивним тестом.

Так чиновники хочуть стимулювати громадян ходити до медустанови після появи перших симптомів захворювання.

У Харбіні виявляють дуже мало нових випадків коронавірусу — менше 10 позитивних тестів щодня з 29 листопада по 5 грудня, але чиновники хочуть винагороджувати тих, хто сам повідомить про можливе захворювання.

Влада в офіційному релізі повідомила, що виплати по 10 тис. юанів не отримають жителі з Covid-19, яких виявили завдяки системі відстеження контактів хворих на коронавірус. Наприклад, 5 грудня влада виявила лише сім таких випадків.

Медики радять йти до лікарні, якщо у громадян з’явилися такі симптоми, як лихоманка, кашель, біль у горлі, втома, діарея чи втрата смаку. Надягніть маску, прямуйте до найближчої медустанови і повідомте нам, куди ви їздили і з ким контактували, — повідомили чиновники.

Після спалаху коронавірусу в Китаї у грудні 2019 року поширення Covid-19 у країні знизилося до мінімальних показників. Наприклад, 5 грудня 2021 року влада Китаю звітувала лише про 70 нових випадків захворювання на всю країну. Влада побоюється, що справжні показники можуть бути занижені.