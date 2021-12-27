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Ракурс
Роборука готовит еду и собирает обеды в столовой авиабазы ВВС США

Роборука готовит еду и собирает обеды в столовой авиабазы ВВС США (ФОТО)

27 дек 2021, 13:32
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В столовой калифорнийской базы ВВС США поставили роботизированную руку — она готовит еду и собирает обеды.

По задумке разработчиков, она поможет снизить риск передачи микробов от человека к человеку.

Роборука «Альфред» бостонского стартапа Dexai Robotics заполняет тарелки в столовой авиабазы Трэвис Военно-воздушных сил США в Северной Калифорнии, пишет газета Министерства обороны страны Stars and Stripes.

Роборука готовит еду и собирает обеды в столовой авиабазы ВВС США, скриншот видео

«Альфреда» разработали для сокращения количества пищевых отходов, снижения риска передачи микробов и освобождения человеческих рук для другой деятельности. Как следует из госконтракта, роборуку оснастили машинным зрением и программами для распознавания ингредиентов.

Она может, например, нарезать и собрать салат, подать мороженое и поджарить стейк — для этого ей нужно до 15 минут.

Роборука готовит еду и собирает обеды в столовой авиабазы ВВС США, скриншот видео

Если эксперимент с «Альфредом» пройдёт успешно, роботизированную руку поставят в ещё десяти военных столовых.


Источник: Ракурс


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