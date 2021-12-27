Ракурсhttps://racurs.ua/
Роборука готовит еду и собирает обеды в столовой авиабазы ВВС США
Роборука готовит еду и собирает обеды в столовой авиабазы ВВС США (ФОТО)https://racurs.ua/n164969-roboruka-gotovit-edu-i-sobiraet-obedy-v-stolovoy-aviabazy-vvs-ssha-foto.htmlРакурс
В столовой калифорнийской базы ВВС США поставили роботизированную руку — она готовит еду и собирает обеды.
По задумке разработчиков, она поможет снизить риск передачи микробов от человека к человеку.
Роборука «Альфред» бостонского стартапа Dexai Robotics заполняет тарелки в столовой авиабазы Трэвис Военно-воздушных сил США в Северной Калифорнии, пишет газета Министерства обороны страны Stars and Stripes.
«Альфреда» разработали для сокращения количества пищевых отходов, снижения риска передачи микробов и освобождения человеческих рук для другой деятельности. Как следует из госконтракта, роборуку оснастили машинным зрением и программами для распознавания ингредиентов.
Она может, например, нарезать и собрать салат, подать мороженое и поджарить стейк — для этого ей нужно до 15 минут.
Если эксперимент с «Альфредом» пройдёт успешно, роботизированную руку поставят в ещё десяти военных столовых.
.