Наслідки негоди в Туреччині, фото: CNN Turk

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У Туреччині сильний снігопад, який пройшов на сході країни, заблокував транспортне сполучення з400 населеними пунктами у провінції Ван.

Тепер важка техніка займається розчищенням доріг від снігу, повідомляє видання TRT Haber.

Також снігопади спостерігаються у Східному Причорномор’ї. Через негоду у провінціях Трабзон, Різе, Артвін та Гіресун тимчасово призупинили навчання в початковій та середній школі, а у високогірних районах провінції Муш покрив снігу досяг двох метрів.

Так, у розташованому на висоті 1800 м селі Юкарийонгалі одноповерхові будинки стали непомітними під снігом, а вхідні двері перетворилися на своєрідні тунелі, повідомляє CNN Turk.

У цьому населеному пункті 100 домогосподарств, в яких мешкають 700 осіб. За словами місцевих жителів, снігопад у селі триває вже тиждень. Будівельна техніка проклала шлях через сніг до села, проте не може зайти на вузькі вулички населеного пункту, через що місцевим жителям доводиться прокладати стежки лопатами.

Нагадаємо, нещодавно сильний снігопад заблокував дороги в Києві.

Джерело: TRT Haber. CNN Turk