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Последствия непогоды в Турции, фото: CNN Turk

400 населенных пунктов снег отрезал от мира в Турции (ФОТО)

24 дек 2021, 11:50
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В Турции сильный снегопад, прошедший на востоке страны, заблокировал транспортное сообщение с 400 населенными пунктами в провинции Ван.

Теперь тяжелая техника занимается расчисткой дорог от снега, сообщает издание TRT Haber.

Последствия непогоды в Турции, фото: Hürriyet

Последствия непогоды в Турции, фото: Hürriyet

Также снегопады наблюдаются в Восточном Причерноморье. Из-за непогоды в провинциях Трабзон, Ризе, Артвин и Гиресун временно приостановили обучение в начальной и средней школе, а в высокогорных районах провинции Муш покров снега достиг двух метров.

Так, в расположенном на высоте 1800 м селе Юкарийонгали одноэтажные дома стали незаметны под снегом, а входные двери превратилась в своеобразные тоннели, сообщает CNN Turk.

В этом населенном пункте 100 домохозяйств, в которых проживает 700 человек. По словам местных жителей, снегопад в деревне длится уже неделю. Строительная техника проложила путь через снег к селу, однако не может зайти на узкие улочки населенного пункта, из-за чего местным жителям приходится прокладывать тропы лопатами.

Последствия непогоды в Турции, фото: CNN Turk


Напомним, недавно сильный снегопад заблокировал дороги в Киеве.

Источник: TRT Haber, CNN Turk


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