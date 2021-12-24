Неожиданное свойство ботокса обнаружили ученые. Фото:

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Ракурс

Инъекции ботокса могут подавлять тревожность и снижать вероятность депрессии.

Исследователи воспользовались базой данных, в которых была информация о десятках тысяч людей, получивших инъекции ботокса и почувствовавших отрицательные «побочки». Ученые из Университета Земмельвайса опубликовали статью в Scientific Reports.

Ботокс им вводили в лицевые мышцы от морщин или в лицевые и шейные мышцы — против мигрени, или только в шейные — чтобы устранить деформацию шеи, или в руки и ноги — чтобы снять спазм.

Пациентов с ботоксом сравнивали с другими пациентами, которым тоже нужно было расслабить те или иные мышцы, но которым прописывали для этого другие средства. Оказалось, что у тех, кому кололи ботокс, вероятность беспричинной тревоги уменьшалась на 22−72%. Авторы не брали в расчет тех, кто принимал антидепрессанты или противотревожные препараты.

Напомним, ранее мы сообщали, что курьезный случай произошел в Саудовской Аравии. Там на конкурсе красоты дисквалифицировали больше 40 верблюдов из-за запрещенных изменений во внешности.

Источник: Scientific Reports