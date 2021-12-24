От использования РРО уволили часть предпринимателей — детали

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От применения регистраторов расчетных операций (РРО) Кабинет министров Украины освободил предпринимателей, осуществляющих розничную торговлю в сельской местности.

Соответствующее решение было принято 23 декабря на заседании правительства. Об этом сообщает пресс-служба Минэкономики.

Правительство решило поддержать таких предпринимателей, чтобы они не закрывали бизнес и не увольняли своих работников и предоставить им возможность не применять в своей деятельности РРО, — сообщила первая вице-премьер и министр экономики Юлия Свириденко.

В профильном ведомстве отметили, что уровень доходов предпринимателей в селах значительно меньше, чем в городах, поэтому расходы на приобретение РРО станут для них дополнительными финансовыми нагрузками.

Согласно решению правительства, от обязательного применения РРО освобождаются субъекты хозяйствования, осуществляющие розничную торговлю на территории села товарами (кроме подакцизных товаров) при условии не превышения предельного размера годового объема расчетных операций (167 размеров минимальной заработной платы).

Напомним, с 1 января 2022 года плательщики единого налога второй-четвертой групп, производящие наличные расчеты, должны применять в своей деятельности регистраторы расчетных операций или программные регистраторы расчетных операций.