Від використання РРО звільнили частину підприємців - деталі

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Від застосування реєстраторів розрахункових операцій (РРО) Кабінет міністрів України звільнив підприємців, котрі здійснюють роздрібну торгівлю в сільській місцевості.

Відповідне рішення було ухвалене 23 грудня на засіданні уряду. Про це повідомляє прес-служба Мінекономіки.

Уряд вирішив підтримати таких підприємців, щоб вони не закривали бізнес і не звільняли своїх працівників, та надати їм можливість не застосовувати у своїй діяльності РРО, — повідомила перша віце-прем'єр й міністр економіки Юлія Свириденко.

У профільному відомстві вказали, що рівень доходів підприємців в селах значно менший, аніж в містах, тому витрати на придбання РРО стануть для них додатковим фінансовим навантаженням.

Згідно з рішенням уряду, від обов’язкового застосування РРО звільняються суб'єкти господарювання, які здійснюють роздрібну торгівлю на території села товарами (крім підакцизних товарів), при умові не перевищення граничного розміру річного обсягу розрахункових операцій (167 розмірів мінімальної заробітної плати).

Нагадаємо, з 1 січня 2022 року платники єдиного податку другої-четвертої груп, які проводять готівкові розрахунки, повинні застосовувати у своїй діяльності реєстратори розрахункових операцій або програмні реєстратори розрахункових операцій.