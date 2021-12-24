В Україні триває епідемія коронавірусу, фото: Finbalance

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Ракурс

Адаптивний карантин, запроваджений в Україні у зв’язку з епідемією коронавірусної хвороби COVID-19, передбачає періодичний перегляд карантинних зон, залежно від зміни епідемічної ситуації в регіонах.

На сьогодні, 24 грудня, у найбільш суворій за обмеженнями «червоній» зоні залишаються лише два регіони. Про це свідчать дані, опубліковані на сайті Міністерства охорони здоров’я.

У «червоній» зоні перебувають:

Волинська область;

Закарпатська область.

Решта областей (за винятком тимчасово окупованого Криму) та Київ перебувають у «жовтій» зоні.

Станом на 23 грудня захворюваності на COVID-19 при визначеному показнику 75 на 100 тис. населення загалом по країні становив 245 на 100 тис. населення. Рівень госпіталізацій по країні становив 31,6, при визначеному показнику 60 на 100 тис. населення.

В жодній області не перевищено показники госпіталізацій та завантаженості ліжок з киснем, відведених для лікування хворих на COVID-19.