Кремль погрожує масштабною війною у Європі через Україну і НАТО

https://racurs.ua/ua/n164865-kreml-pogrojuie-masshtabnou-viynou-u-ievropi-cherez-ukrayinu-i-nato.html

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Вступ України до НАТО нібито «створює неприйнятні загрози безпеці» Москви через можливу появу біля кордонів Росії ракетних комплексів. Про це заявив очільник Міністерства закордонних справ РФ Сергій Лавров в інтерв’ю газеті Oslobođenje з Боснії і Герцеговини.

Курс на втягування Києва до НАТО з перспективою появи біля наших кордонів ударних ракетних комплексів створює неприйнятні загрози безпеці Росії, провокуючи серйозні військові ризики для всіх залучених сторін, аж до масштабного конфлікту в Європі, — цитує Лаврова прес-служба МЗС РФ.

Він також закликав знизити градус конфронтації, викликаний підтримкою США нібито «українських протеже».

Зі слів російського дипломата, перш за все «необхідно знизити градус конфронтації, викликаної тим, як американські колеги „опікують“ своїх українських протеже».

Президент Росії Володимир Путін на конкретних прикладах проілюстрував деструктивну лінію Києва, спрямовану на демонтаж Мінська і домовленостей, досягнутих в «нормандському форматі», висловив серйозну заклопотаність з приводу провокаційних дій України проти Донбасу, — озвучив Лавров думку Москви.

Нагадаємо, раніше російська сторона критикувала політику НАТО щодо активного розширення, особливо — на схід. Генсек НАТО Єнс Столтенберг нагадав про обіцянки альянсу «з часом» прийняти в нього Україну і Грузію. Росія неодноразово називала вступ України до НАТО «червоною лінією» для себе.