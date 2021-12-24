У СБУ заперечили відкриття справи на «слугу»-друга Лукашенка. Фото:

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Служба безпеки України (СБУ) не порушувала кримінальну справу проти скандального народного депутата від «Слуги народу» Євгена Шевченка, відомого своїм симпатизуванням самопроголошеному президенту Білорусі Олександру Лукашенку.

До цього лунала інформація про нібито заведення справи щодо держзради політика. Про це повідомила прес-служба СБУ, передає «Українська правда».

Наразі слідчі СБУ не розпочинали кримінальні провадження щодо народного депутата України Євгена Шевченка за ст. 111 Кримінального кодексу України. Відповідно до ст. 482−2 Кримінального процесуального кодексу України, досудове розслідування щодо народного депутата України може розпочати лише генеральний прокурор або особа, що виконує його обов’язки, — розповіли в прес-службі.

Як відомо, нардеп Євген Шевченко відомий своїми поїздками до Лукашенка в Мінськ, заявив, що СБУ відкрила справу проти нього за статтею «державна зрада».

Євген Шевченко назвав відкриття провадження про держзраду «замовленням» і припустив, що в розпорядженні силовиків є якась «розмова», на якій вигнанець із фракції «Слуга народу» просить збільшити постачання електроенергії з Білорусі, оскільки йому не вистачає грошей для «організації російського світу в Україні».

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що нардеп Євген Шевченко виступив на музичному фестивалі «Слов'янський базар» у Білорусі. Він заспівав пісню «Чотири пори року» й подякував «своєму другу Олександру Лукашенку».

Джерело: Українська правда