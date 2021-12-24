Вступ до ЄС і НАТО підтримують 67% українців — опитування

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Вступ України до ЄС та НАТО у разі проведення референдуму підтримала б переважна більшість громадян. Такими є результати грудневого опитування, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології (КМІС).

У випадку референдуму щодо вступу до ЄС 67,1% серед усіх респондентів проголосували б «за», 21,6% - «проти», — йдеться у повідомленні прес-служби КМІС від 24 грудня.

Решта респондентів не голосували б або не визначилися з вибором (зазвичай, обидві ці категорії респондентів не беруть участі в референдумах).

Таким чином, серед тих, хто взяв би участь у референдумі, 75,7% підтримали б вступ до ЄС. У випадку референдуму щодо вступу до НАТО 59,2% серед усіх респондентів проголосували б «за», 28,1% - «проти», — додали у КМІС.

Окрім цього, соціологи вказали, що серед мешканців Заходу і Центру переважна більшість підтримують вступ до ЄС та НАТО. На Півдні і Сході підтримка євроатлантичної інтеграції нижче. Водночас у випадку вступу до ЄС більшість на референдумі підтримали б таке рішення, а у випадку вступу до НАТО голоси «за» і «проти» розділилися б практично порівну.

Нагадаємо, 13−16 грудня КМІС провів всеукраїнське опитування громадської думки методом телефонних інтерв’ю. Всього опитали 1 тис. 203 респонденти з різних областей України. Статистична похибка вибірки не перевищує 3,2% для показників, близьких до 50%.