Вступление в ЕС и НАТО поддерживают 67% украинцев - опрос

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Вступление Украины в ЕС и НАТО в случае проведения референдума поддержало бы подавляющее большинство граждан. Таковы результаты декабрьского опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии (КМИС).

В случае референдума по вступлению в ЕС 67,1% среди всех респондентов проголосовали бы за, 21,6% - против, — говорится в сообщении пресс-службы КМИС от 24 декабря.

Остальные респонденты не голосовали бы или не определились с выбором (как правило, обе эти категории респондентов не участвуют в референдумах).

Таким образом, среди тех, кто принял бы участие в референдуме, 75,7% поддержали бы вступление в ЕС. В случае референдума по вступлению в НАТО 59,2% среди всех респондентов проголосовали бы за, 28,1% - против, — добавили в КМИС.

Кроме того, социологи отметили, что среди жителей Запада и Центра подавляющее большинство поддерживают вступление в ЕС и НАТО. На юге и востоке поддержка евроатлантической интеграции ниже. В то же время, в случае вступления в ЕС большинство на референдуме поддержали бы такое решение, а в случае вступления в НАТО голоса «за» и «против» разделились практически поровну.

Напомним, 13−16 декабря КМИС провел всеукраинский опрос общественного мнения методом телефонных интервью. Всего опросили 1 тыс. 203 респондента из разных областей Украины. Статистическая погрешность выборки не превышает 3,2% для показателей, близких к 50%.