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Ракурс
«Дія» получит две новые функции – PhotoID и опрос

«Дія» получит две новые функции — PhotoID и опрос

24 дек 2021, 09:57
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«Дія», онлайн-приложение «государства в смартфоне», будет иметь две новые функции — PhotoID и опрос. В настоящее время стартовало бета-тестирование этих функций. В частности, разработчики обещают, что PhotoID будет «без гимнастики для шеи», а опрос создан как часть инструмента электронной демократии.

Пользователи приложения «Дія» могут принять участие в бета-тестировании новых функций. Для этого необходимо перейти по ссылке и зарегистрироваться. После этого на электронную почту придет письмо с подробными инструкциями.


Стать тестировщиком можно как одной новой функции, так и двух сразу. Однако для тестирования PhotoID в «Дія» должен быть биометрический документ — ID-карта или загранпаспорт.

Напомним, по данным Минцифры, в «Дії» вскоре можно будет узнать свою кредитную историю. Также «Дія» обновила правила авторизации по ID-карте.

Источник: Ракурс


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