«Дія» получит две новые функции – PhotoID и опрос

https://racurs.ua/n164861-diya-poluchit-dve-novye-funkcii-photoid-i-opros.html

Ракурс

«Дія», онлайн-приложение «государства в смартфоне», будет иметь две новые функции — PhotoID и опрос. В настоящее время стартовало бета-тестирование этих функций. В частности, разработчики обещают, что PhotoID будет «без гимнастики для шеи», а опрос создан как часть инструмента электронной демократии.

Пользователи приложения «Дія» могут принять участие в бета-тестировании новых функций. Для этого необходимо перейти по ссылке и зарегистрироваться. После этого на электронную почту придет письмо с подробными инструкциями.

Стать тестировщиком можно как одной новой функции, так и двух сразу. Однако для тестирования PhotoID в «Дія» должен быть биометрический документ — ID-карта или загранпаспорт.

Напомним, по данным Минцифры, в «Дії» вскоре можно будет узнать свою кредитную историю. Также «Дія» обновила правила авторизации по ID-карте.