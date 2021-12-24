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Ракурс

Вторжение РФ пугает украинцев — сколько граждан боятся нападения (ИНФОГРАФИКА)

24 дек 2021, 09:56
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Вторжение России в Украину считают реальной угрозой 49,2% украинцев. В то же время еще 41,4% думают, что нападения не будет.

Об этом говорится в результатах опроса Киевского международного института социологии (КМИС).

Угроза нападения. Инфографика: КМИСБольшинство респондентов — 57,8% считают недостаточными дипломатические и оборонные усилия властей по предотвращению вторжения России. Считают усилия достаточными — 27,1%.


Опрос проводился 13−16 декабря методом интервью на основе случайной выборки номеров, было опрошено 1 тыс. 203 совершеннолетних украинцев со всех регионов, кроме оккупированных. Статистическая погрешность выборки не превышает: 3,2% для показателей, близких к 50%, 2,7% для показателей, близких к 25%, 2,1% — для показателей, близких к 12%, 1,4% — для показателей, близких к 5%.

Напомним, ранее мы сообщали, что война на Донбассе продолжается и Россия продолжает не только взимать регулярную армию на границы Украины, а и перебрасывать наемников во временно оккупированные районы Донецкой и Луганской областей. За последние недели Москва направила на оккупированный Донбасс десятки тысяч солдат-наемников.

Источник: Ракурс


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