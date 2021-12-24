https://racurs.ua/n164860-vtorjenie-rf-pugaet-ukraincev-skolko-grajdan-boyatsya-napadeniya-infografika.html

Ракурс

Вторжение России в Украину считают реальной угрозой 49,2% украинцев. В то же время еще 41,4% думают, что нападения не будет.

Об этом говорится в результатах опроса Киевского международного института социологии (КМИС).

Большинство респондентов — 57,8% считают недостаточными дипломатические и оборонные усилия властей по предотвращению вторжения России. Считают усилия достаточными — 27,1%.

Опрос проводился 13−16 декабря методом интервью на основе случайной выборки номеров, было опрошено 1 тыс. 203 совершеннолетних украинцев со всех регионов, кроме оккупированных. Статистическая погрешность выборки не превышает: 3,2% для показателей, близких к 50%, 2,7% для показателей, близких к 25%, 2,1% — для показателей, близких к 12%, 1,4% — для показателей, близких к 5%.

Напомним, ранее мы сообщали, что война на Донбассе продолжается и Россия продолжает не только взимать регулярную армию на границы Украины, а и перебрасывать наемников во временно оккупированные районы Донецкой и Луганской областей. За последние недели Москва направила на оккупированный Донбасс десятки тысяч солдат-наемников.