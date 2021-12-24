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Ракурс

Россия готовится перебрасывать войска самолетами — Bloomberg

24 дек 2021, 09:01
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Агрессия России на украинских границах наращивается — такие данные следуют из спутниковых снимков, изученных британской компанией Janes, специализирующейся на защите и разведке.

В приграничные районы с ноября Россия перебросила танки, артиллерийские вооружения и системы противовоздушной обороны. Об этом сообщает Bloomberg.

По информации Janes, несмотря на «ограниченное количество военных на границе», РФ может быстро нарастить эти силы, отправив войска поездами и самолетами.

Совет национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) сообщает, что Россия сейчас сосредоточила 122 тыс. военных в пределах 200 километров от границы.


Напомним, ранее мы сообщали, что война на Донбассе продолжается и Россия продолжает не только взимать регулярную армию на границы Украины, а перебрасывать наемников во временно оккупированные районы Донецкой и Луганской областей. За последние недели Москва направила на оккупированный Донбасс десятки тысяч солдат-наемников.

Источник: Bloomberg

Источник: Ракурс


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