https://racurs.ua/n164857-rossiya-gotovitsya-perebrasyvat-voyska-samoletami-bloomberg.html

Ракурс

Агрессия России на украинских границах наращивается — такие данные следуют из спутниковых снимков, изученных британской компанией Janes, специализирующейся на защите и разведке.

В приграничные районы с ноября Россия перебросила танки, артиллерийские вооружения и системы противовоздушной обороны. Об этом сообщает Bloomberg.

По информации Janes, несмотря на «ограниченное количество военных на границе», РФ может быстро нарастить эти силы, отправив войска поездами и самолетами.

Совет национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) сообщает, что Россия сейчас сосредоточила 122 тыс. военных в пределах 200 километров от границы.

Напомним, ранее мы сообщали, что война на Донбассе продолжается и Россия продолжает не только взимать регулярную армию на границы Украины, а перебрасывать наемников во временно оккупированные районы Донецкой и Луганской областей. За последние недели Москва направила на оккупированный Донбасс десятки тысяч солдат-наемников.

Источник: Bloomberg