Reuters: РФ перебросила на Донбасс тысячи наемников - «Там аншлаг, берут всех»

https://racurs.ua/n164851-reuters-rf-perebrosila-na-donbass-tysyachi-naemnikov-tam-anshlag-berut-vseh.html

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Война на Донбассе продолжается и Россия не только стягивает регулярную армию к границам Украины, но и в декабре начала перебрасывать наемников во временно оккупированные районы Донецкой и Луганской областей. За последние недели Москва направила на оккупированный Донбасс десятки тысяч солдат-наемников. Об этом пишет Reuters со ссылкой на четыре осведомленных источника издания.

Источники Reuters указали, что вербовщики наемников предлагали им уехать на оккупированные территории.

Там аншлаг. Они собирают всех, у кого есть боевой опыт, — сообщил источник издания.

Другой источник сообщил, что он не принимал непосредственного участия в развертывании российских войск, но поддерживал связь с «людьми на местах», которые прошли специальное обучение.

Целью развертывания было то, что он назвал диверсионной деятельностью по подрыву стабильности в Украине, — цитирует его слова Reuters.

Напомним, Кремль перебросил десятки тысяч регулярных войск в перевалочные пункты поближе к границе с Украиной, после чего президент страны-агрессора потребовал от Запада срочных гарантий безопасности и нерасширения НАТО.

Запад и Киев со своей стороны обвинили Москву в подготовке к новому нападению на Украину.

7 декабря состоялся разговор президентов США и России Джо Байдена и Владимира Путина. Лидер страны-агрессора просил у Байдена гарантии нерасширения НАТО на восток. Байден «выразил глубокую обеспокоенность США и европейских союзников по поводу эскалации Россией силы вокруг Украины». По данным Минобороны, численность военных России близ Украины может возрасти до 175 тыс.

Источник: Reuters