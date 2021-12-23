Reuters: РФ перекинула на Донбас тисячі найманців - “Там аншлаг, збирають всіх”

https://racurs.ua/ua/n164851-reuters-rf-perekynula-na-donbas-tysyachi-naymanciv-tam-anshlag-zbyraut-vsih.html

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Війна на Донбасі триває й Росія продовжує не лише стягувати регулярну армію до кордонів України, а й перекидати найманців в тимчасово окуповані райони Донецької та Луганської областей. За останні тижні Москва направила на окупований Донбас десятки тисяч солдат-найманців. Про це пише Reuters з посиланням на чотири обізнані джерела видання.

Джерела Reuters вказали, що вербувальники найманців пропонували їм поїхати на окуповані території.

Там аншлаг. Вони збирають всіх, у кого є бойовий досвід, — розповіло джерело видання.

Нагадаємо, Кремль перекинув десятки тисяч регулярних військ у перевалочні пункти ближче до кордону з Україною, після чого президент країни-агресора зажадав від Заходу термінових гарантій безпеки й нерозширення НАТО.

Захід і Київ, зі свого боку, звинуватили Москву в підготовці до нового нападу на Україну.

7 грудня відбулася розмова президентів США і Росії Джо Байдена і Володимира Путіна. Лідер країни-агресора просив у Байдена гарантій нерозширення НАТО на схід. Байден «висловив глибоку стурбованість США і європейських союзників щодо ескалації Росією сили довкола України». За даними Міноборони, чисельність військових Росії поблизу України може зрости до 175 тис.

Джерело: Reuters