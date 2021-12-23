Вулиця Коко Шанель з’явилася в селі на Волині

https://racurs.ua/ua/n164850-vulycya-koko-shanel-z-yavylasya-v-seli-na-volyni.html

Ракурс

Вулиця Коко Шанель з’явилася на Волині — в селі Струмівка офіційно перейменували одну із вулиць на честь французької модельєрки.

Рішення про перейменування депутати сільради підтримали 23 грудня. Про це пише «Суспільне» з посиланням на голову Підгайцівської громади Юрія Семенюка.

Це було побажання забудовника, який зводить в селі великий комплекс. Йому допомагали французи в будівництві і облагороджуванні території. З його слів, французи самі попросили його зробити щось, щоб земля була пов’язана з тією країною, — розповів Семенюк.



Він додав, що встановлення нових табличок із назвою «вул. Коко Шанель» в компетенції забудовника.

Нагадаємо, Габріель Бонер Шанель народилася у серпні 1883 року й стала всесвітньо відомим кутюр'є. Вона принесла в жіночу моду приталений жакет і маленьку чорну сукню.