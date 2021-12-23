Улица Коко Шанель появилась в селе на Волыни

https://racurs.ua/n164850-ulica-koko-shanel-poyavilas-v-sele-na-volyni.html

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Улица Коко Шанель появилась на Волыни — в селе Струмовка официально переименовали одну из улиц в честь французской модельерши.

Решение о переименовании депутаты сельсовета поддержали 23 декабря. Об этом пишет «Суспільне» со ссылкой на главу Подгайцевской общины Юрия Семенюка.

Это была просьба застройщика, возводящего в селе большой комплекс. Ему помогали французы в строительстве и облагораживании территории. По его словам, французы сами попросили его сделать что-нибудь, чтобы земля была связана с той страной, — рассказал Семенюк.



Он добавил, что установка новых табличек под названием «ул. Коко Шанель» в компетенции застройщика.

Напомним, Габриэль Бонер Шанель родилась в августе 1883 года и стала всемирно известным кутюрье. Она принесла в женскую моду приталенный жакет и маленькое черное платье.