Кількість військ Росії навколо України по-новому порахували в ЗСУ

https://racurs.ua/ua/n164835-kilkist-viysk-rosiyi-navkolo-ukrayiny-po-novomu-porahuvaly-v-zsu.html

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Війна Росії проти України на Донбасі триває, тимчасом країна-окупант продовжує стягувати підрозділи регулярної армії до кордонів України. Станом на сьогодні Москва перекинула в області, які межують з Україною близько 52 батальйонно-тактичних груп збройних сил РФ.

Цьогоріч дійсно Росія задля залякування і не лише України, а й західних партнерів, вже робила те, що робить сьогодні. Сьогодні ми десь нараховуємо близько 52 батальйонно-тактичних груп, вони здійснюють рухи уздовж державного кордону України, — вказав під час брифінгу 23 грудня головнокомандувач Збройних сил, генерал-лейтенант Валерій Залужний.

Він нагадав, що у квітні 2021 року чисельність російських груп налічувала 62.

Взагалі вони можуть збільшити і до 150, — сказав головнокомандувач ЗСУ.

З його слів, задача воїнів України «пильнувати, готуватися».

Ми жодним чином не розслабляємося, робимо свою справу, — зазначив генерал-лейтенант.

Залужний додав, що збільшення військ агресора спостерігається й на території окупованого Криму.

За останній тиждень відбулося, я б сказав, незначне збільшення. Ми нарахували близько 1500−1800 осіб відповідно до минулого тижня. Так, відбувається нарощування, так Росія це робить. З якою метою — це окрема розмова, — підсумував військовий.



Нагадаємо, 7 грудня відбулася розмова президентів США і Росії Джо Байдена і Володимира Путіна. Лідер країни-агресора просив у Байдена гарантій нерозширення НАТО на схід. Байден «висловив глибоку стурбованість США і європейських союзників щодо ескалації Росією сили довкола України».

За даними Міноборони, чисельність військових Росії поблизу України може зрости до 175 тис.