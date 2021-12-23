Негайні гарантії Заходу - Путін знову надув щоки через Україну в НАТО

https://racurs.ua/ua/n164823-negayni-garantiyi-zahodu-putin-znovu-naduv-schoky-cherez-ukrayinu-v-nato.html

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Володимир Путін, президент РФ, не змінює стиль спілкування із Заходом. На підсумковій прес-конференції 2021 року він знову налетів на НАТО, Україну та лідерів західних держави. Водночас Путін уник прямої відповіді на питання про ймовірний напад на Україну.

Президент РФ у відповідь на питання Sky заявив, що дії його країни залежатимуть не від переговорів, а від «безумовного забезпечення безпеки Росії».

Ми ясно дали зрозуміти, що рух НАТО на Схід є неприйнятним. США стоять із ракетами на порозі нашого будинку. Хіба це надмірна вимога — не ставити ударних систем біля нашого будинку? Як американці поставилися б, якби взяли на кордоні з Канадою чи Мексикою і поставили ракети, — заявив Путін.

Для нього важливим є не хід переговорів, а результат.

Жодного дюйма на схід — сказали нам у 1990-ті. І що? Надули. П’ять хвиль розширення НАТО. У Румунії та Польщі з’являються ракетні системи. Це ж не ми прийшли, а до нас прийшли, — вважає президент Росії.

Путін вимагає негайного надання гарантій подальшого нерозширення НАТО.

А потім почали розширювати НАТО на схід. Нам казали — не треба цього робити, а де це написано? Де папірець? Немає? Ідіть ви зі своїми заклопотаностями, робитимемо, що вважаємо за потрібне, — описав Путін власне бачення ставлення Заходу до Росії.

Питання розширення НАТО ніколи не порушувалося в дискусіях, коли він був радянським лідером — про це Михайло Горбачов заявляв неодноразово. Але це не заважає Москві стверджувати, що НАТО і США ввели Кремль в оману. Ця теза стала центральною темою жалів щодо Заходу Путіна, на якій він будує свою політику щодо Заходу, пояснює свої дії щодо сусідніх країн, включно з Україною, і розповідає росіянам, чому Росія потрапляє до дедалі більшої ізоляції.

Цей міф сягає 1990 року. У доповіді лондонського аналітичного центру Chatham House йдеться про те, що СРСР ніколи не пропонували офіційних гарантій щодо меж розширення НАТО після 1990 року.

Джеймс Лоф, науковий співробітник, вважає, що «Москва просто спотворює історію, щоб допомогти зберегти антизахідний консенсус вдома».

Президент Володимир Зеленський 20 грудня заявив, що хоче отримати у 2022 році чітку відповідь від НАТО щодо членства України в Альянсі.