США відповіли на нові погрози РФ і готові до переговорів у січні

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Деякі пропозиції Росії з безпеки явно не можуть бути прийняті Вашингтоном, а діалог з інших питань може стартувати на початку 2022 року, заявив глава Держдепартаменту США Ентоні Блінкен.

Деякі із пропозицій явно не підходять, — сказав він на брифінгу в Держдепі.

За словами Блінкена, у частини російських пропозиціях є моменти, за якими є сенс вести діалог.

Держсекретар США повідомив, що «контактів у всіх сферах» слід очікувати на початку наступного року.

Блінкен також попередив про «масштабні наслідки», якщо Росія «втягнеться в подальші акти агресії проти України».

Ми хочемо бачити деескалацію з боку Росії, що вона відводить свої війська від кордону з Україною, — пояснив він, додавши, що «набагато доречніше вести розмову в ситуації деескалації, а не коли, навпаки, відбувається ескалація».

Блінкен попередив, що на таких переговорах має йтися не лише про пропозиції Росії, а й про дії Москви, що викликають стурбованість США та їхніх союзників. Він вкотре нагадав, що США, з одного боку, готові займатися стримуванням Росії на світовій арені, а з іншого боку — готові до діалогу з Москвою.

Як зазначив глава Держдепартаменту, планів про проведення зустрічі між президентами США та РФ Джо Байденом та Володимиром Путіним поки що немає. На його думку, країнам необхідно працювати на дипломатичному рівні над спірними питаннями.

Блінкен зазначив, що США підтримують і сприяють зусиллям Німеччини та Франції щодо роботи в рамках «нормандського формату».

Нагадаємо, що МЗС Росії 17 грудня опублікувало російський проект угоди про заходи забезпечення безпеки РФ та держав-членів НАТО. Він складається з дев’яти статей та передбачає відмову НАТО від розширення, включаючи приєднання України, ведення військової діяльності на території країн Східної Європи, Закавказзя та Центральної Азії, а також від розміщення ракет середньої та меншої дальності у локаціях, звідки вони можуть вразити територію інших учасників альянсу. Росіяни наполягають, щоб домовленості були закріплені підписаним документом.

Водночас помічник держсекретаря США з питань Європи та Євразії Карен Донфрід заявила журналістам, що США та Росія домовляться про конкретну дату початку переговорів щодо вимог Москви, яка хоче, аби НАТО відмовилася від будь-якої військової діяльності в Східній Європі та Україні.

Донфрід заявила, що США не братимуть участі в «нормандському форматі», проте готові сприяти виконанню Мінських домовленостей на підтримку процесу.

Головною метою її візиту до Києва, Москви та Брюсселя було повідомити, що Сполучені Штати відкриті до того, аби сприяти виконанню мінських угод на підтримку нормандського процесу.

Не йдеться про приєднання США до «нормандськог"о процесу. Йдеться про те, що США підтримують дипломатію, яка вже триває. І ми будемо продовжувати співпрацювати в цьому питанні не лише з українцями та росіянами, а й із французами, німцями та ОБСЄ, — розповіла вона.

Донфрід відвідувала Україну, Росію та Європу у період з 13 по 15 грудня. Вона підтвердила зобов’язання США підтримувати суверенітет України.