Ідеально збережений ембріон динозавра знайшли у Китаї, він міг вилупитися з яйцяhttps://racurs.ua/ua/n164767-idealno-zberejenyy-embrion-dynozavra-znayshly-u-kytayi-vin-mig-vylupytysya-z-yaycya.htmlРакурс
Наукове відкриття зробили китайські вчені — вони знайшли яйце динозавра, яке добре збереглося. Зародок усередині скам’янілого яйця показав зв’язок між сучасними птахами та динозаврами.
Скам’янілість датували віком 66−72 млн років. Дослідники виявили яйце ще у 2000-х роках, проте вивчити вирішили лише недавно. Робота з описом знахідки опублікована у журналі iScience.
Ембріон, ймовірно, перебував на пізній стадії: скелет досяг великих розмірів у порівнянні з простором усередині яйця.
Дитинча, якого назвали Baby Yingliang, належало динозавру із сімейства овірапторових — це травоїдні та всеїдні істоти, до того ж беззубі та невеликого розміру.
Тероподи, що не відносяться до птахів, мали ряд особливостей: деякі з них схожі на пташині та спостерігаються в існуючих сьогодні пернатих, а деякі особливості успадковані від стародавніх предків-рептилій.
Скелети динозаврів не так часто зберігаються в скам’янілості яєць, хоча яйця овірапторових вчені вже знаходили. Однак Baby Yingliang є унікальною знахідкою через позу ембріона, яка виявилася птахоподібною.
Джерело: iScience