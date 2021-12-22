Чверть росіян, які не жили в СРСР, шкодують про його розпад. Фото:

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Розпад Радянського Союзу в 1991 році викликає почуття жалю у 62% громадян Російської Федерації.

Найбільше про розпад СРСР шкодують співгромадяни у віці 46−60 років (82%), серед росіян старше 60 років ця частка становить 76%. Про це свідчать дані опитування Фонду «Громадська думка», повідомляє «Інтерфакс».

Шкодують про розпад Радянського Союзу й молоді люди віком від 18 до 30 років. При цьому число цих осіб становить 28%. Серед співгромадян у віці від 32 року до 45 років цей відсоток становить 56%.

Крім того, кожен п’ятий росіянин (21%) не жалкує через те, що 30 років тому Радянський Союз припинив існування, серед співгромадян до 30 років — більше третини (39%). Опитування свідчить, що кожному шостому громадянину країни агресора (17%) важко визначитися зі своїм сприйняттям розпаду СРСР.

Також соціологи встановили, що 52% громадян РФ бажають відновлення СРСР, але проти цього виступають 31% росіян. А 74% опитаних притримуються думки, що відновити Радянський Союз вже неможливо.

Нагадаємо, результати соціологічного опитування свідчать, що лише 15% українців ставляться до президента Російської Федерації Володимира Путіна позитивно, водночас 81% людей мають негативне ставлення. Також багато громадян України негативно ставляться до самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка.

Джерело: «Інтерфакс»