Четверть россиян, не живших в СССР, сожалеют о его распаде. Фото:

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Ракурс

Распад Советского Союза в 1991 году вызывает чувство сожаления у 62% граждан Российской Федерации.

Больше всего о распаде СССР сожалеют сограждане в возрасте 46−60 лет (82%), среди россиян старше 60 лет эта доля составляет 76%. Об этом свидетельствуют данные опроса Фонда «Общественное мнение», сообщает «Интерфакс».

Сожалеют о распаде Советского Союза и молодые люди в возрасте от 18 до 30 лет. При этом число этих лиц составляет 28%. Среди сограждан в возрасте от 32 года до 45 лет этот процент составляет 56%.

Кроме того, каждый пятый россиянин (21%) не сожалеет из-за того, что 30 лет назад Советский Союз прекратил существование, среди сограждан до 30 лет — более трети (39%). Опрос свидетельствует, что каждому шестому гражданину страны агрессора (17%) трудно определиться со своим восприятием распада СССР.

Также социологи установили, что 52% граждан РФ желают восстановления СССР, но против этого выступают 31% россиян. А 74% опрошенных придерживаются мнения, что восстановить Советский Союз уже невозможно.

Напомним, результаты социологического опроса свидетельствуют, что лишь 15% украинцев относятся к президенту Российской Федерации Владимиру Путину положительно, в то же время 81% людей имеют негативное отношение. Также многие граждане Украины негативно относятся к самопровозглашенному президенту Беларуси Александру Лукашенко.

Источник: «Интерфакс»