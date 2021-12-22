Ковид-вакцинацию четвертой дозой начинает Израиль – детали. Фото: УП

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Вакцинация от коронавируса четвертой дозой начнется в Израиле. Прививать будут людей старше 60 лет и лица с ослабленным иммунитетом.

Также четвертую дозу получат работники системы здравоохранения. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава Израиля.

В рекомендациях говорится, что лицам старше 60 и медработникам рекомендуется четвертая прививка, если прошло более четырех месяцев после последней дозы.

Специалисты также рекомендовали сократить до трех месяцев интервал между второй и третьей дозами вакцины.

Министр здравоохранения Ницан Горовиц поддержал рекомендацию экспертов, отметив, что израильские специалисты не раз доказывали, что им можно доверять, и многие страны наблюдают за Израилем и следует его примеру.

21 декабря в Израиле зарегистрировали первую смерть после заражения штаммом «Омикрон». Мужчина страдал тяжелыми заболеваниями и был привит двумя дозами вакцины против коронавируса.

Последнюю дозу он получил более полугода назад. Мужчина был госпитализирован в коронавирусное отделение больницы две недели назад в тяжелом состоянии.

Напомним, что ранее в Израиле проходила вакцинация от коронавируса третьей дозой. Ученые сообщили, что бустерная доза вакцины снижает риск заболеть COVID-19 в 11,4 раза по сравнению с двумя дозами препарата, введенными пять месяцев назад.

Также риск тяжелой инфекции после третьей дозы препарата уменьшился в 15,5 раза по сравнению с двумя дозами вакцины. Вакцинация в Израиле началась еще в декабре 2020 года, третью дозу для уязвимых категорий населения стали вводить в июле 2021 года.