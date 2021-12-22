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США оставят россиян без смартфонов, самолетов и авто в случае вторжения РФ в Украину
США оставят россиян без смартфонов, самолетов и авто в случае вторжения РФ в Украинуhttps://racurs.ua/n164764-ssha-ostavyat-rossiyan-bez-smartfonov-samoletov-i-avto-v-sluchae-vtorjeniya-rf-v-ukrainu.htmlРакурс
Санкции США в случае нового вторжения России в Украину могут оставить граждан РФ без смартфонов, самолетов и автомобилей.
Reuters сообщает, что Соединенные Штаты готовы ограничить возможности России импортировать смартфоны, основные компоненты самолетов и автомобилей.
Источники агентства в администрации президента Джо Байден утверждают, что новые возможные ограничения Белый дом рассмотрит 21 декабря. Эти меры могут ввести в дополнение к другим чрезвычайным мерам экспортного контроля, которые готовятся на случай вторжения России в Украину.
Ограничения перекроют россиянам доступ к широкому спектру промышленных и предназначенных для массового потребителя технологий.
Подобные инструменты использовала администрация президента Дональда Трампа для создания помех китайской телекоммуникационной компании Huawei в доступе к передовым полупроводникам.
Полупроводники, используемые в телефонах Huawei, включают детали, разработанные в США.
На российском рынке мобильных телефонов доминируют иностранные компании — Apple, Samsung и Huawei.
«Ракурс» сообщал, что силы быстрого реагирования НАТО решили повысить оперативную готовность в связи с размещением войск РФ возле украинских границ.
Источник: Reuters
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