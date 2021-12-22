США оставят россиян без смартфонов, самолетов и авто в случае вторжения РФ в Украину

https://racurs.ua/n164764-ssha-ostavyat-rossiyan-bez-smartfonov-samoletov-i-avto-v-sluchae-vtorjeniya-rf-v-ukrainu.html

Ракурс

Санкции США в случае нового вторжения России в Украину могут оставить граждан РФ без смартфонов, самолетов и автомобилей.

Reuters сообщает, что Соединенные Штаты готовы ограничить возможности России импортировать смартфоны, основные компоненты самолетов и автомобилей.

Источники агентства в администрации президента Джо Байден утверждают, что новые возможные ограничения Белый дом рассмотрит 21 декабря. Эти меры могут ввести в дополнение к другим чрезвычайным мерам экспортного контроля, которые готовятся на случай вторжения России в Украину.

Ограничения перекроют россиянам доступ к широкому спектру промышленных и предназначенных для массового потребителя технологий.

Подобные инструменты использовала администрация президента Дональда Трампа для создания помех китайской телекоммуникационной компании Huawei в доступе к передовым полупроводникам.

Полупроводники, используемые в телефонах Huawei, включают детали, разработанные в США.

На российском рынке мобильных телефонов доминируют иностранные компании — Apple, Samsung и Huawei.

«Ракурс» сообщал, что силы быстрого реагирования НАТО решили повысить оперативную готовность в связи с размещением войск РФ возле украинских границ.

Источник: Reuters