Нидерланды определились с суммами компенсаций родственникам погибших в авиакатастрофе Boeing-777. Фото: interfax.ru

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Денежные компенсации выплатят людям, чьи родные и близкие погибли в авиакатастрофе рейса MH17, сбитого в небе над оккупированным Донбассом в 2014 году.

Генеральная прокуратура Нидерландов призвала суд назначить эти денежные компенсации. Об этом 21 декабря заявила генпрокурор Нидерландов Биргит ван Руссел во время выступления с обвинительным заключением в судебном процессе, сообщает Deutsche Welle.

По словам генпрокурора, компенсации в сумме 40 тыс. евро должны назначаться для мужа или жены, официально зарегистрированного партнера погибшего и близкого партнера, который жил вместе с погибшим, а также для детей, родителей и опекунов. А денежные суммы в 35 тыс. евро предлагают выплатить детям и родителям, которые не жили вместе с погибшими. Братьям, сестрам, бабушкам, дедушкам, внукам, дядям, тетям и племянникам погибших предлагается выплатить по 30 тыс. евро.

Также отмечается, что несколько компенсаций выплатят человеку, потерявшему более чем одного родственника.

Напомним, 21 декабря прокурор Манон Риддербекс на суде по делу катастрофы рейса MH17 заявил, что характер повреждений сбитого над Донбассом малазийского Boeing-777 свидетельствует, что он был сбит ракетой «Бук» и никаким другим оружием.

Сторона обвинения заявила, что «Бук» доставили в Первомайский по приказу и в сопровождении обвиняемых. Запуск ракеты видели свидетели. Один из них сфотографировал след ракеты. Также на поле остались следы пожара и гусениц ракетного комплекса.

Источник: Deutsche Welle