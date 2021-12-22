Нідерланди визначилися з сумами компенсацій родичам загиблих в авіакатастрофі Boeing-777. Фото: interfax.ru

https://racurs.ua/ua/n164763-sprava-mh17-rodycham-zagyblyh-v-aviakatastrofi-vyplatyat-kompensaciyi.html

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Грошові компенсації виплатять людям, чиї рідні та близькі загинули в авіакатастрофі рейсу MH17, збитого у небі над окупованим Донбасом у 2014 році.

Генеральна прокуратура Нідерландів закликала суд призначити ці грошові компенсації. Про це 21 грудня заявила генпрокурор Нідерландів Біргіт ван Руссел під час виступу зі звинувачувальним висновком у судовому процесі, повідомляє Deutsche Welle.

За словами генпрокурора, компенсації в сумі 40 тис. євро мають призначатися для чоловіка чи дружини, офіційно зареєстрованого партнера загиблого та близького партнера, який жив разом із загиблим, а також для дітей, батьків та опікунів. А грошові суми в 35 тис. євро пропонують виплатити дітям та батькам, які не жили разом із загиблими. Братам, сестрам, бабусям, дідусям, онукам, дядькам, тіткам та племінникам загиблих пропонується виплатити по 30 тис. євро.

Також зазначається, що кілька компенсацій виплатять людині, яка втратила більш ніж одного родича.

Нагадаємо, 21 грудня прокурор Манон Ріддербекс на суді в справі катастрофи рейсу MH17 заявив, що характер пошкоджень збитого над Донбасом малазійського Boeing-777 свідчить, що його було збито ракетою «Бук» і ніякою іншою зброєю.

Сторона обвинувачення заявила, що «Бук» доставили до Первомайського за наказом і у супроводі обвинувачуваних. Запуск ракети бачили свідки. Один із них сфотографував слід ракети. Також на полі залишилися сліди пожежі й гусениць ракетного комплексу.

Джерело: Deutsche Welle