США залишать росіян без смартфонів, літаків та авто у разі вторгнення РФ в Україну

https://racurs.ua/ua/n164764-ssha-zalyshat-rosiyan-bez-smartfoniv-litakiv-ta-avto-u-razi-vtorgnennya-rf-v-ukrayinu.html

Ракурс

Санкції США у випадку нового вторгнення Росії до України можуть залишити громадян РФ без смартфонів, літаків та автомобілів.

Reuters повідомляє, що Сполучені Штати гоотові обмежити можливості Росії імпортувати смартфони, основні компоненти літаків та автомобілів.

Джерела агентства в адміністрації президента Джо Байдена стверджують, що нові можливі обмеження Білий дім розгляне 21 грудня. Ці заходи можуть запровадити на додаток до інших надзвичайних заходів експортного контролю, які готуються на випадок вторгнення Росії до України.

Обмеження перекриють росіянам доступ до до широкого спектру промислових та призначених для масового споживача технологій.

Подібні інструменти використовувала адміністрація президента Дональда Трампа для створення перешкод китайській телекомунікаційній компанії Huawei у доступі до передових напівпровідників.

Напівпровідники, які використовуються у телефонах Huawei, включають деталі, розроблені у США.

Наразі на російському ринку мобільних телефонів домінують іноземні компанії — Apple, Samsung та Huawei.

«Ракурс» повідомляв, що сили швидкого реагування НАТО вирішили підвищити оперативну готовність у зв’язку з розміщенням військ РФ біля українських кордонів.

Джерело: Reuters