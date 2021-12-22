Ковід-вакцинацію четвертою дозою починає Ізраїль – деталі. Фото: УП

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Вакцинація від коронавірусу четвертою дозою розпочнеться в Ізраїлі. Щеплення отримають люди старше 60 років та особи з ослабленим імунітетом.

Також будуть вакцинувати працівників системи охорони здоров’я. Про це повідомили у прес-службі МОЗ Ізраїлю.

У рекомендаціях йдеться, що особам старше 60 та медпрацівникам рекомендується четверте щеплення, якщо минуло більш як чотири місяці після останньої дози.

Фахівці також рекомендували скоротити до трьох місяців інтервал між другою та третьою дозами вакцини.

Міністр охорони здоров’я Ніцан Горовіц підтримав рекомендацію експертів, зазначивши, що ізраїльські фахівці не раз доводили, що їм можна довіряти, і багато країн спостерігають за Ізраїлем та наслідують його приклад.

21 грудня в Ізраїлі зареєстрували першу смерть після зараження штамом «Омікрон». Чоловік страждав на важкі захворювання і був щеплений двома дозами вакцини проти коронавірусу.

Останню дозу він отримав понад півроку тому. Чоловіка госпіталізували до коронавірусного відділення лікарні два тижні тому в тяжкому стані.

Нагадаємо, що раніше в Ізраїлі проходила вакцинація від коронавірусу третьою дозою. Вчені повідомили, що бустерна доза вакцини знижує ризик захворіти на COVID-19 в 11,4 раза в порівнянні з двома дозами препарату, введеними п’ять місяців тому.

Також ризик важкої інфекції після третьої дози препарату зменшився в 15,5 раза в порівнянні з двома дозами вакцини. Вакцинація в Ізраїлі почалася ще в грудні 2020 року, третю дозу для вразливих категорій населення стали вводити в липні 2021 року.