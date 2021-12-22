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Ракурс
Сохранившийся эмбрион динозавра нашли в Китае, он мог вылупиться из яйца. Фото: Lida Xing

Сохранившийся эмбрион динозавра нашли в Китае, он мог вылупиться из яйца

22 дек 2021, 11:11
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Научное открытие сделали китайские ученые — они нашли отлично сохранившееся яйцо динозавра. Зародыш внутри окаменевшего яйца показал связь между современными птицами и динозаврами.

Окаменелость датировали возрастом в 66−72 млн лет. Исследователи заполучили яйцо еще в 2000-х годах, однако изучить решили лишь недавно. Работа с описанием находки опубликована в журнале iScience.

Эмбрион, вероятно, находился на поздней стадии: скелет достиг больших размеров по сравнению с пространством внутри яйца.

Детеныш, которого назвали Baby Yingliang, принадлежал динозавру из семейства овирапторидов — это травоядные и всеядные существа, к тому же беззубые и небольшого размера.

Тероподы, не относящиеся к птицам, обладали рядом особенностей: некоторые из них похожи на птичьи и наблюдаются у существующих сегодня пернатых, в то время как другие особенности унаследованы от древних предков-рептилий.


Скелеты динозавров не так часто сохраняются в окаменелостях яиц, хотя яйца овирапторидов ученые уже находили. Тем не менее Baby Yingliang посчитали удивительным. Вернее, его позу, которая оказалась птицеподобной.

Источник: iScience

Источник: Ракурс


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