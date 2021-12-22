США ответили на новые угрозы РФ и готовы к переговорам в январе

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Некоторые предложения России по безопасности явно не могут быть приняты Вашингтоном, а диалог по другим вопросам может стартовать в начале 2022 года, заявил глава Госдепартамента США Энтони Блинкен.

Некоторые из предложений явно не подходят, — сказал он на брифинге в Госдепе.

По словам Блинкена, у части российских предложений есть моменты, «по которым есть смысл вести диалог».

Госсекретарь США сообщил, что «контактов во всех областях» следует ожидать в начале следующего года. Блинкен также предупредил о «масштабных последствиях», если Россия «втянется в дальнейшие акты агрессии против Украины».

Мы хотим видеть деэскалацию со стороны России, что она отводит свои войска от границы с Украиной, — пояснил он, добавив, что «намного уместнее вести разговор в ситуации деэскалации, а не когда, наоборот, происходит эскалация».

Блинкен предупредил, что на таких переговорах речь идет не только о предложениях России, но и о действиях Москвы, вызывающих озабоченность США и их союзников. Он в очередной раз напомнил, что США, с одной стороны, готовы заниматься сдерживанием России на мировой арене, а с другой — готовы к диалогу с Москвой.

Как отметил глава Госдепартамента, планов о проведении встречи между президентами США и РФ Джо Байденом и Владимиром Путиным пока нет. По его мнению, странам необходимо работать на дипломатическом уровне над спорными вопросами.

Блинкен отметил, что США поддерживают и способствуют усилиям Германии и Франции по работе в рамках «нормандского формата».

Напомним, что МИД России 17 декабря опубликовал российский проект соглашения о мерах по обеспечению безопасности РФ и государств-членов НАТО. Он состоит из девяти статей и предусматривает отказ НАТО от расширения, включая присоединение Украины, ведение военной деятельности на территории стран Восточной Европы, Закавказья и Центральной Азии, а также размещение ракет средней и меньшей дальности в локациях, откуда они могут поразить территорию других участников альянса. Россияне настаивают, чтобы договоренности были закреплены подписанным документом.

В то же время помощник госсекретаря США по Европе и Евразии Карен Донфрид заявила журналистам, что США и Россия договорятся о конкретной дате начала переговоров по поводу требований Москвы, которая хочет, чтобы НАТО отказалась от какой-либо военной деятельности в Восточной Европе и Украине.

Донфрид заявила, что США не будут участвовать в «нормандском формате», однако готовы содействовать выполнению Минских договоренностей в поддержку процесса.

Главной целью ее визита в Киев, Москву и Брюссель было сообщить, что Соединенные Штаты открыты для того, чтобы содействовать выполнению минских соглашений в поддержку нормандского процесса.

Речь не идет о присоединении США к «нормандскому» процессу. Речь идет о том, что США поддерживают уже продолжающуюся дипломатию. И мы будем продолжать сотрудничать в этом вопросе не только с украинцами и россиянами, но и французами, немцами и ОБСЕ, — рассказала она.

Донфрид посещала Украину, Россию и Европу в период с 13 по 15 декабря. Она подтвердила обязательство США поддерживать суверенитет Украины.