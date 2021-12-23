Немедленные гарантии Запада — Путин снова надул щеки из-за Украины в НАТО

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Владимир Путин, президент РФ, не меняет тон общения с Западом. На итоговой пресс-конференции 2021 года он снова налетел на НАТО, Украину и лидеров западных государства. В то же время Путин избежал прямого ответа на вопрос о предполагаемом нападении на Украину.

Президент РФ в ответ на вопрос Sky заявил, что действия его страны будут зависеть не от переговоров, а от «безусловного обеспечения безопасности России».

Мы ясно дали понять, что движение НАТО на Восток неприемлемо. США стоят с ракетами на пороге нашего дома. Разве это чрезмерное требование — не ставить ударные системы у нашего дома? Как американцы отнеслись бы, если бы взяли на границе с Канадой или Мексикой и поставили ракеты, — заявил Путин.

Для него важен не ход переговоров, а результат.

Ни одного дюйма на восток — сказали нам в 1990-е. И что? Надули. Пять волн расширения НАТО. В Румынии и Польше возникают ракетные системы. Это ведь не мы пришли, а к нам пришли, — считает президент России.

Путин требует немедленного предоставления гарантий дальнейшего нерасширения НАТО.

Затем начали расширять НАТО на восток. Нам говорили — не надо этого делать, а где это написано? Где бумажка? Нет? Идите вы со своими озабоченностями, будем делать то, что считаем нужным, — описал Путин собственное видение отношения Запада к России.

Вопрос расширения НАТО никогда не поднимался в дискуссиях, когда он был советским лидером — об этом генсек КПСС Михаил Горбачев заявлял неоднократно. Но это не мешает Москве утверждать, что НАТО и США ввели Кремль в заблуждение. Этот тезис стал центральной темой сожалений по поводу Запада Путина, на которой он строит свою политику по поводу Запада, объясняет свои действия относительно соседних стран, включая Украину, и рассказывает россиянам, почему Россия попадает в растущую изоляцию.

Этот миф уходит в 1990 году, но в докладе лондонского аналитического центра Chatham House говорится, что СССР никогда не предлагали официальные гарантии относительно пределов расширения НАТО после 1990 года. Джеймс Лоф, научный сотрудник, считает, что «Москва просто уродует историю, чтобы помочь сохранить антизападный консенсус дома».

Президент Владимир Зеленский 20 декабря заявил, что хочет получить в 2022 году четкий ответ от НАТО по поводу членства Украины в Альянсе.