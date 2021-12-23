Марионетки Кремля опровергли заявление Киева о новогоднем перемирии. Фото: regnum.ru

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Ракурс

Оккупанты на Донбассе опровергли заявления Киева о перемирии на период рождественских праздников.

Об этом заявил так называемый представитель ОРДЛО в Трехсторонней контактной группе (ТКГ), марионетка Кремля Родион Мирошник.

Договоренности нет, но если очень хочется заявить, то почему не заявить? Контактная группа, закончившаяся ничем, вдруг оказалась по версии Ермака «победной и прорывной», — сказал он.

Мирошник в очередной раз обвинил Украину в несостоятельности договориться о режиме тишины. Заявления о договоренности он назвал «праздником для Зе-офиса».

Напомним, что о возобновлении режима прекращения огня заявила украинская делегация в ТКГ. Также оккупанты требовали признания вакцины «Спутник» для открытия КПВВ. Украинская сторона отказалась договариваться с марионетками Кремля.

В Министерстве обороны отметили, что готовы соблюдать режим прекращения огня при условии, что его будут придерживаться и пророссийские боевики. Также глава Офиса президента Андрей Ермак назвал эти договоренности «шагом к деэскалации на востоке».