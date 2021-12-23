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Ракурс
На Новый год не будут стрелять – режим тишины на Донбассе согласовали в ТКГ

На Новый год не будут стрелять — режим тишины на Донбассе согласовали в ТКГ

23 дек 2021, 09:38
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На Донбассе возобновляется режим прекращения огня, заявила украинская делегация для участия в трехсторонней контактной группе (ТКГ).

Договоренностей удалось достичь на последнем заседании в 2021 году 22 декабря. Об этом сообщили в пресс-службе делегации.

В Министерстве обороны отметили, что готовы соблюдать режим прекращения огня при условии, что его будут придерживаться и пророссийские боевики.

Глава Офиса президента Андрей Ермак назвал эти договоренности «шагом к деэскалации на востоке». Он выразил надежду, что они помогут сохранить жизнь защитников Украины и мирных граждан.

Спикер украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович прокомментировал заявление российской стороны о том, что так называемые «представители Донецка и Луганска» предложили открыть на новогодние и рождественские праздники все действующие пункты пропуска.

Первое и самое главное: мы не знаем никаких представителей Луганской и Донецкой области — мы знаем российскую сторону как сторону в ТКГ. С 20 ноября 2020 года Украина открыла пункты пропуска и с тех пор не закрывала. А вот они со своей стороны пункты пропуска не открывают. И попытка сейчас привязаться открытие к новогодним праздникам, умолчав об этом нюансе, не сильно их красит, — заявил он.

По словам Арестовича, к открытию пунктов пропуска российская сторона привязала ряд неприемлемых для Украины условий, вроде признания ковид-сертификатов ЛДНР по прививкам «Спутником».


Украина предлагала развернуть при КПВВ пункты вакцинации, где бесплатно прививали бы пенсионеров, уязвимые категории граждан и всех желающих. Но на это не пошла российская сторона, — добавил спикер украинской делегации.

Напомним, ранее Зеленский заявил, что хочет договориться о рождественском перемирии на Донбассе. Для того чтобы достичь таких договоренностей, к переговорам с Россией нужно привлечь и другие страны, считает глава государства.

Источник: Ракурс


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