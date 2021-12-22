«Джавелины» на Донбассе. Скриншот с видео

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Ракурс

Ракетные комплексы Javelin украинские военнослужащие впервые применили на Донбассе.

В зоне проведения операции Объединенных сил прошли боевые стрельбы из «Джавелинов». Эти противотанковые комплексы уничтожать бронетехнику врага на расстоянии до 5 км, а их главное преимущество — легкость в управлении. Ракета после пуска может сама наводиться на цель, что позволяет достигать практически стопроцентной точности стрельбы. Видео стрельб опубликовал телеканал «Дом».

Отмечается, что на вооружении украинской армии находятся почти сотня пусковых установок Javelin и около 500 ракет к ним. Это оружие могут применить на Донбассе в случае полномасштабного вторжения Российской Федерации.

Как известно, 10 декабря советник главы Офиса президента Алексей Арестович заявил, что Соединенные Штаты Америки передали Украине 30 пусковых установок противотанковых ракетных комплексов Javelin и 180 ракет.

Напомним, украинские военные начали готовиться к использованию в боевых действиях противотанковых машин «Джавелин» в случае масштабного наступления России.