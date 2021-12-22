«Джавеліни» на Донбасі. Скріншот з відео

https://racurs.ua/ua/n164793-djaveliny-vpershe-zastosuvaly-na-donbasi-video.html

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Ракетні комплекси Javelin українські військовослужбовці вперше застосували на Донбасі.

У зоні проведення операції Об'єднаних сил пройшли бойові стрільби з «Джавелінів». Ці протитанкові комплекси знищувати бронетехніку ворога на відстані до 5 км, а їхня головна перевага — легкість в управлінні. Ракета після пуску може сама наводитися на ціль, що дозволяє досягати практично стовідсоткової точності стрільби. Відео стрільб опублікував телеканал «Дом».

Зазначається, що на озброєнні української армії перебувають майже сотня пускових установок Javelin та близько 500 ракет до них. Цю зброю можуть застосувати на Донбасі у разі повномасштабного вторгнення Російської Федерації.

Як відомо, 10 грудня радник голови Офісу президента Олексій Арестович заявив, що Сполучені Штати Америки передали Україні 30 пускових установок протитанкових ракетних комплексів Javelin та 180 ракет.

Нагадаємо, українські військові почали готуватися до використання в бойових діях протитанкових машин «Джавелін» у випадку масштабного наступу Росії.