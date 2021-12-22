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Я, Володимир Перший - указ Зеленського дозволив коментувати зовнішню політику трьом посадовцям
Я, Володимир Перший — указ Зеленського дозволяє коментувати зовнішню політику лише трьом посадовцямhttps://racurs.ua/ua/n164792-ya-volodymyr-pershyy-ukaz-zelenskogo-dozvolyaie-komentuvaty-zovnishnu-polityku-lyshe-trom.htmlРакурс
Президент України Волоодимир Зеленський 22 грудня видав указ, відповідно до якого офіційно висловлюватись щодо зовнішньої політики України можуть лише три посадовці: президент, прем'єр-міністр та міністр закордонних справ України.
Указ має назву «Питання координації зовнішньополітичної діяльності держави».
З офіційними заявами та коментарями з питань зовнішньої політики України та з ініціативами міжнародного характеру можуть виступати лише президент України, прем'єр-міністр України і міністр закордонних справ України, — йдеться у тексті указу.
Посади голови Офісу президента у цьому переліку немає.
Крім того, в указі йдеться про те, що виступи посадових осіб з такими заявами, коментарями, ініціативами здійснюються виключно в межах їх компетенції за відповідними дорученнями президента, прем'єра і очільника МЗС.
Міністерство надає офіційні роз’яснення щодо зовнішньополітичного курсу України, а також:
- забезпечує координацію діяльності державних органів у сфері зовнішніх зносин;
- здійснює загальний нагляд за виконанням міжнародних договорів України;
- надає методичну, консультаційну, інформаційну допомогу державним органами з відповідних питань;
- вносить у встановленому порядку на розгляд президента України, Кабміну пропозиції щодо вдосконалення діяльності державних органів у зазначеній сфері.
З МЗС державні органи зобов’язані погоджувати підготовку закордонних візитів керівників державних органів та візитів іноземних офіційних делегацій в Україну, офіційні заяви, коментарі з питань реалізації державної політики у сфері зовнішніх зносин, ініціативи міжнародного характеру.
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