Міністр. Фото: istock

https://racurs.ua/ua/n164791-ne-chas-pomyraty-ministr-na-madagaskari-plyv-12-godyn-pislya-avariyi-vertolota.html

Ракурс

Міністр поліції уряду Мадагаскару заявив, що 12 годин плив у морі після того, як його гелікоптер розбився під час рятувальної місії.

Ще один співробітник служби безпеки, який подорожував із ним на гелікоптері, також вижив у аварії. Про це повідомляє BBC.

У понеділок ввечері вони летіли на огляд місця корабельної аварії на північному сході країни. Там вантажне судно, на якому не можна було перевозити пасажирів, залило водою. Гелікоптер міністра впав у воду поруч, вижити вдалося й офіцерам, і голові відомства. Натомість пілот гелікоптера та ще один військовий на борту досі вважаються зниклими безвісти.

57-річний Серж Гелле розповів, що його гелікоптер упав унаслідок пориву вітру, і він плив із 7.30 вечора до 7.30 наступного ранку до портового міста Махамбо.

Мені не час помирати, — сказав виснажений міністр поліції Серж Гелле, лежачи на ношах.

Серж Желе не травмувався, але зазнав переохолодження. Медики зазначили, що чоловік вижив завдяки тому, що у свої 57 активно займається спортом.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що найбільше підводне виверження, яке коли-небудь реєстрували вчені, створило величезний підводний вулкан висотою 820 метрів. Він розташований між узбережжям Мадагаскару й Мозамбіком — неподалік острова Майотта.

Джерело: BBC