https://racurs.ua/n164791-ne-vremya-umirat-ministr-na-madagaskare-plyl-12-chasov-posle-avarii-vertoleta.html

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Министр полиции правительства Мадагаскара заявил, что 12 часов плыл в море после того, как его вертолет разбился во время спасательной миссии.

Еще один сотрудник службы безопасности, путешествовавший с ним на вертолете, также выжил в аварии. Об этом сообщает BBC.

В понедельник вечером они летели на осмотр места кораблекрушения на северо-востоке страны. Там грузовое судно, на котором нельзя было перевозить пассажиров, залило водой. Вертолет министра упал в воду рядом, выжить удалось и офицерам, и главе ведомства. В то же время пилот вертолета и еще один военный на борту до сих пор считаются пропавшими без вести.

57-летний Серж Гелле рассказал, что его вертолет упал вследствие порыва ветра, и он плыл с 7.30 вечера до 7.30 следующего утра в портовый город Махамбо.

Мне не время умирать, — сказал истощенный министр полиции Серж Гелле, лежа на носилках.

Серж Желе не травмировался, но переохладился. Медики отметили, что мужчина выжил благодаря тому, что активно занимается спортом.

Напомним, ранее мы сообщали, что самое большое подводное извержение, которое когда-либо регистрировали ученые, создало огромный подводный вулкан высотой 820 метров. Он расположен между побережьем Мадагаскара и Мозамбиком — неподалеку от острова Майотта.

Источник: BBC