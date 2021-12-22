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Ракурс
Московия и московиты — два облсовета предлагают по-новому называть Россию

Московия и московиты — два облсовета предлагают по-новому называть Россию

22 дек 2021, 16:38
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Львовский и Ровенский облсоветы призывали называть Россию Московией, а граждан РФ — московитами.

Депутаты Львовщины 21 декабря поддержали обращение к центральным властям, в котором предложили называть Россию Московией, а россиян — московитами.

Сайт совета сообщает, что Россия «неправомерно пользуется украденным государственным и географическим названием», поскольку 300 лет назад после ряда побед над Швецией и заключения Ништадского мирного договора царь Петр I переименовал Московское царство.

Это произошло в 1721 году и с тех пор Петр провозгласил себя императором. На картах и ​​атласах XV, XVI и даже XVIII века не найти такой страны как Россия, речь идет только о Московии. Московское государство повсеместно именовалось как Московия, Московития, а иногда даже Тартария, — говорится в депутатском обращении.

Облсовет считает, что изменение названия Московского царства создало серьезный вызов идентичности украинского народа и является оправданием оккупации части территории современной Украины. Поэтому депутаты предлагают использовать название Московии на государственном, официальном, общественном уровнях, а также в СМИ.

С аналогичным обращением к власти 17 декабря выступили депутаты Ровенского облсовета.


Самый глубокий знаток московской души Федор Достоевский отмечал: «Самой большой силой Московщины было то, что европейцы не знали нас, москвинов». Убеждены, что восстановление исторической справедливости, возвращение северному соседу его настоящего названия будет иметь существенное влияние на общественно-политические процессы в Украине, на развитие Украинского государства, — говорится в обращении ровенчан.

В октябре депутаты Львовского облсовета поддержали провозглашение 2022 года годом Украинской повстанческой армии. В следующем году исполняется 80 лет со времени создания УПА.

Источник: Ракурс


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