Эммануэль и Брижит Макрон. Фото: esquire.ru

https://racurs.ua/n164788-pervaya-ledi-francii-podaet-v-sud-iz-za-sluhov-o-svoey-transgendernosti.html

Ракурс

Брижит Макрон, супруга президента Франции Эммануэля Макрона, планирует судиться из-за теории заговора.

В социальных сетях распространились фейки о жене президента Франции. Это произошло после того, как эта информация была опубликована на ультраправому сайте в сентябре 2021 года. Слухи начали распространяться через аккаунты противников главы Франции Эммануэля Макрона, которые в том числе относятся к крайне правым, антивакцинаторам и движению QAnon. Об этом сообщает ВВС.

Конспирологическая теория гласит, что Брижит Макрон родилась мужчиной под именем Жан-Мишель Тронье. Упоминание об этом имени распространилось в социальных сетях десятки тысяч раз. Адвокат первой леди Франции заявил, что она подаст иск.

Напомним, президент Франции Эммануэль Макрон обратился с жалобой в прокуратуру Парижа из-за фотографа, который изобразил французского лидера на отдыхе. Макрону не понравилось, что папарацци снял его на аквабайке.

Источник: ВВС