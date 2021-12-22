Еммануель та Бріжит Макрон. Фото: esquire.ru

https://racurs.ua/ua/n164788-persha-ledi-franciyi-podaie-do-sudu-cherez-chutky-pro-svou-transgendernist.html

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Бріжит Макрон, дружина президента Франції Еммануеля Макрона, планує судитися через теорію змови.

У соціальних мережах поширилися фейки про дружину президента Франції. Це сталося після того, як ця інформація була опублікована на ультраправому сайті у вересні 2021 року. Чутки почали поширюватися через акаунти противників глави Франції Еммануеля Макрона, які в тому числі належать до крайніх правих, антивакцинаторів та руху QAnon. Про це повідомляє ВВС.

Конспірологічна теорія свідчить, що Бріжит Макрон народилася чоловіком під ім’ям Жан-Мішель Троньє. Згадка про це ім’я поширилося у соціальних мережах десятки тисяч разів. Адвокат першої леді Франції заявив, що вона подасть позов.

Нагадаємо, президент Франції Еммануель Макрон звернувся зі скаргою в прокуратуру Парижа через фотографа, який зобразив французького лідера на відпочинку. Макрону не сподобалося, що папараці зняв його на аквабайку.

Джерело: ВВС