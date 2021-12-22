Субсидії. Фото: istock

https://racurs.ua/ua/n164787-5-tys-subsydiyi-koly-ukrayincyam-ochikuvaty-pidvyschennya.html

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Субсидії в Україні на сплату комунальних послуг отримують українці, які не можуть витрачати на платежі більшу частину заробітку.

На сьогодні субсидії вже отримують близько 2,7 млн домогосподарств, а середній розмір допомоги зросте. Про це розповіли в Міністерстві соціальної політики.

Середній розмір допомоги орієнтовно складе близько 2 тис. грн.

Але це може бути і три, і п’ять тисяч гривень — для кожної родини розмір субсидії розраховується індивідуально, враховуючи її склад та дохід, — розповіли в уряді.

Повідомляється, що впродовж року понад 80% отримувачам субсидії її було перепризначено автоматично. У цьому опалювальному сезоні також було збільшено субсидії на найбільш використовувані комунальні послуги для мешканців регіонів, що потрапили до «червоної» карантинної зони, а також було спрощено доступ до субсидій людям, які проживають на лінії зіткнення в Донецькій та Луганській областях.

Для отримання субсидії звернутися можна в один зі зручних способів, які домогосподарства вибирають самостійно:

звернутися до представника територіальної громади або ЦНАПу;

звернутися до органу соціального захисту населення шляхом відправлення документів через «Укрпошту»;

онлайн на сайті Мінсоцполітики (потрібно мати електронні засоби ідентифікації).

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що розмір субсидій в Україні зросте для мешканців прифронтових населених пунктів Донецької та Луганської областей.